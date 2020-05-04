Таллиннский ботанический сад в этом году заметно похорошеет

По словам вице-мэра Таллинна Калле Кландорфа, в этом году в Ботаническом саду будут проведены крупные строительные работы.

«В марте начался ремонт Пальмового дома, а завтра мы приступим к реконструкции альпинария. Строительные работы на обоих объектах завершатся к концу года, - отметил Кландорф. – В альпинарии будут обновлены клумбы и известняковые опорные стены. Кроме этого, будет реконструирован пруд вместе с каналами; построены новые дорожки и лестницы из бетона и известняка».

Для посетителей альпинария установят скамейки, а на части опорных сооружений будут оборудованы сидячие места с деревянным покрытием. Проектная документация реконструкции альпинария составлена фирмой OÜ Kivisilla. Строительные работы проводит AS Terrat. Стоимость - около 658 000 евро.

По словам вице-мэра, в Ботаническом саду в этом году также начнется строительство хозяйственного здания и проектирование новой площадки для компоста.

На территории Ботанического сада началась очистка прудов и реконструкция гидросистемы, благодаря которой улучшатся условия для роста уличных растений. Эрикарий на открытом грунте расширится почти вполовину за счет рододендронов и других вересковых; будет обновлена и коллекция ивовых.