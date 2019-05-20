20.05.2019, 21:10

Таллиннский ботанический сад получит новый хозяйственный корпус


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Таллиннский ботанический сад получит новый хозяйственный корпус
Foto on illustratiivne.Foto: Siim Lõvi

Пять предложений поступили на конкурс проектов нового хозяйственного корпуса Таллинского ботанического сада, сообщает Раэпресс.

Предполагается, что проектирование и строительство обойдутся примерно в 4 миллиона евро. В новое здание переедут гербарий, помещения для научных сотрудников, лаборатории и библиотека. Строительство предполагается начать в третьем квартале 2020 года, и продлится оно 12 месяцев.

Экспертиза установила также, что в плохом техническом состоянии находится т.н. Дом пальм. Поэтому сейчас разрабатывается проект его реконструкции, которая начнется во втором квартале 2020 года и обойдется в 3,1 миллиона евро.

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