Таллиннский ботанический сад получит новый хозяйственный корпус

Предполагается, что проектирование и строительство обойдутся примерно в 4 миллиона евро. В новое здание переедут гербарий, помещения для научных сотрудников, лаборатории и библиотека. Строительство предполагается начать в третьем квартале 2020 года, и продлится оно 12 месяцев.

Экспертиза установила также, что в плохом техническом состоянии находится т.н. Дом пальм. Поэтому сейчас разрабатывается проект его реконструкции, которая начнется во втором квартале 2020 года и обойдется в 3,1 миллиона евро.