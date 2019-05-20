Таллиннский ботанический сад получит новый хозяйственный корпус
Пять предложений поступили на конкурс проектов нового хозяйственного корпуса Таллинского ботанического сада, сообщает Раэпресс.
Пять предложений поступили на конкурс проектов нового хозяйственного корпуса Таллинского ботанического сада, сообщает Раэпресс.
Предполагается, что проектирование и строительство обойдутся примерно в 4 миллиона евро. В новое здание переедут гербарий, помещения для научных сотрудников, лаборатории и библиотека. Строительство предполагается начать в третьем квартале 2020 года, и продлится оно 12 месяцев.
Экспертиза установила также, что в плохом техническом состоянии находится т.н. Дом пальм. Поэтому сейчас разрабатывается проект его реконструкции, которая начнется во втором квартале 2020 года и обойдется в 3,1 миллиона евро.
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