Таллиннский бизнесмен ”терроризирует” соседей своим вертолетом

”Прежде всего мы переживаем за безопасность. Но и шум тоже беспокоит”, — передает их слова Õhtuleht.

Сам пилот в успокоение соседей говорит, что летящий высоко вертолет для жилых домов намного опасней, чем летящий низко. ”Если вертолет падает, то чем выше он летел, тем масштабнее будут повреждения”, — отмечает Кундла.

Генеральный директора Летного департамента Райт Калда подтверждает, что Кундла имеет право держать у себя во дворе вертолет и пользоваться им.