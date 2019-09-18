Таллиннских школьников ждут на бесплатные занятия по родному языку и культуре

В осеннем полугодии учащиеся начнут знакомиться с творчеством писателей Золотого и Серебряного века русской литературы. Русская классика по-прежнему пользуется мировым признанием. Об этом свидетельствуют недавно снятый британской телекомпанией BBC сериал "Война и мир" по роману Льва Толстого или одна из последних экранизаций "Анны Карениной" с актрисой и моделью Кирой Найтли в главной роли.

На занятиях в школе ученики узнают о самых дорогих картинах русских художников, которые были проданы на аукционах за десятки, а то и сотни миллионов долларов. Через увлекательные мастер-классы по каллиграфии они познакомятся с историей русской письменности. В роскошной Чайной комнате Музея русской иконы пройдут занятия, посвящённые интересным традициям, а также дегустации блюд русской кухни.

Ученики побывают на мастер-классах популярных ведущих телеканала ETV+. На первом занятии в октябре перед ними выступит Андрей Титов, который расскажет, как себя правильно вести перед камерой, как давать и брать интервью.

В Таллиннской школе русской культуры особенно ждут учеников из школ с эстонским языком обучения, а также молодёжь из классов языкового погружения.

Занятия в Старом городе по вторникам в вечернее время. Регистрация до конца сентября по электронной почте: ljagu.roman@gmail.com или romanljagu@hot.ee Дополнительная информация по телефону: 56 156 522.