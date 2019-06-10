10.06.2019, 19:50
Таллиннские власти выяснили, насколько эффективны электронные дорожные знаки
С установкой электронных дорожных знаков на улице Таммсааре почти на 5% увеличилось число водителей, соблюдающих указываемую ими скорость движения.
С установкой электронных дорожных знаков на улице Таммсааре почти на 5% увеличилось число водителей, соблюдающих указываемую ими скорость движения.
При этом, как отметил вице-мэр Таллинна Андрей Новиков, наполовину сократилось число водителей, мчащихся при допустимой скорости в 50 км/час на опасной скорости в 70-80 км/час.
Причем те 44% автомобилистов и мотоциклистов, которые все же превышают установленную максимальную скорость, едут с превышением в пределах 10 км/час.
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