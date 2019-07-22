Таллиннские власти проверят ограды всех детских садов

"Бесспорно, речь идет об очень прискорбном случае, и мы сделаем все для того, чтобы подобные ситуации впредь возникнуть не могли", - сказал Белобровцев относительно нашедшего отражения в прессе происшествия, имевшего сегодня место в одном из детских садов столицы и приведшего к тому, что пострадал маленький ребенок.

В то же время вице-мэр отметил, что в описанном в публикации случает причина заключалась не в конструкции ограды, которая соответствовала стандарту и отвечала всем предъявляемым при строительстве нормам, а в злонамеренно проделанной в ограде дыре, которая уже раз была заделана и вновь прорвана.