Таллиннские власти проверят ограды всех детских садов

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев и Таллиннский департамент образования направили руководителям детских садов обращение, в котором просят критически оценить состояние оград с целью обеспечить их безопасность для воспитанников.
"Бесспорно, речь идет об очень прискорбном случае, и мы сделаем все для того, чтобы подобные ситуации впредь возникнуть не могли", - сказал Белобровцев относительно нашедшего отражения в прессе происшествия, имевшего сегодня место в одном из детских садов столицы и приведшего к тому, что пострадал маленький ребенок.
В то же время вице-мэр отметил, что в описанном в публикации случает причина заключалась не в конструкции ограды, которая соответствовала стандарту и отвечала всем предъявляемым при строительстве нормам, а в злонамеренно проделанной в ограде дыре, которая уже раз была заделана и вновь прорвана.
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