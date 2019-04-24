Таллиннские ученые изобрели принципиальное новое устройство для очистки воды

Устройство отличается от существующих по принципу своей работы, но пока предназначено для обработки лишь небольшого количества воды, сообщили в среду, 24 апреля, утренние новости ETV+.

Как утверждают ученые, их прибор на сегодняшний день способен очищать воду в масштабах небольшого поселения или жилого квартала. По своей стоимости использование разработки таллиннских ученых сравнимо с современной практикой хлорирования, однако в процессе не образуются хлороорганические продукты, которые содержат канцерогены.

"В общих чертах дело обстоит таким образом, что между электродами металлическими образуется высокое напряжение в виде коротких импульсов, то есть между электродами вспыхивает так называемый коронный разряд или еще он называется плазма. И в этой плазме распыленная вода, распыленная в виде струй, капель, практически как душ, обрабатывается в этой активной среде таким образом, что посторонние примеси органического характера окисляются, становятся безвредными", — рассказал о принципах работы аппарата профессор TalTech Сергей Прейс.