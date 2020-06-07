Таллиннские учебные заведения получили эко-знак ”Зеленый флаг”

Вице-мэр Вадим Белобровцев сказал, что экологическое воспитание прививается с детства.

”Обучение на свежем воздухе и городское садоводство стали во многих детских садах и школах неотъемлемой частью учебного процесса, — отметил вицн-мэр. — Плоды этой методики видим уже у современной молодежи, для которых экологичный и бережный по отношению к природе стиль жизни вошел в привычку. Как сказал сегодня генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, для того, чтобы заботиться о человечестве, прежде всего мы должны позаботиться о природе. Верю, что только так мы сможем сохранить для будущих поколений Эстонию, Европу и планету”.

В Таллинне 126 муниципальных детских садов, из них 120 используют свои сады или грядки, на которых выращивают разные овощи, съедобные растения и цветы. Во многих детских садах имеются плодовые кустарники и деревья.

Эко-знак ”Зеленый флаг” выдается учебным заведениям с собственной стратегией экологического образования, которой придерживаются при организации деятельности, приобщая к процессу как детей и персонал, так и родителей. На получение эко-знака ”Зеленый флаг” могут претендовать учебные заведения, участвовавшие в программе ”Зеленая школа” в течение как минимум одного учебного года.

В этом году экологического знака ”Зеленый флаг” удостоены 13 столичных детских садов и 3 таллиннских школы. Из них девять детских садов и две школы уже получали его. Впервые в этом году знак получили детские сады ”Лийвамяэ”, ”Унистусе”, ”Месимумму”, ”Вирмалисе” и гимназия Лаагна, а девять детских садов и две школы уже получали знак и ранее. Наряду с претендентами на ”Зеленый флаг”, еще 25 учебных заведений в этом году представили промежуточный отчет для того, чтобы сохранить за собой эко-титул. По состоянию на 5 июня в Таллинне будет насчитываться 41 обладатель ”Зеленого флага”.

Воспитывающей в детях и молодежи экологическую сознательность всемирной программе Eco-Schools, или ”Зеленая школа”, уже 26 лет. В программе принимают участие около 59 000 учебных заведений из 68 стран, что делает её самой крупной программой экологического образования в мире. Эстония присоединилась к программе четыре года назад. В течение этого времени на базе общих ценностей образовалась сеть, объединяющая 140 детских садов и школ, из которых больше половины — столичные.