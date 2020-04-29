Таллиннские станции приема отходов 1 мая закрыты

Поскольку из-за режима чрезвычайной ситуации большинство людей находится дома, увеличилось и количество бытовых отходов, особенно в спальных районах Таллинна.
По словам руководителя службы обслуживания клиентов Таллиннского центра отходов Катре Кивисаар, дополнительный вывоз мусора организовали, прежде всего, квартирные товарищества.
”Возникали проблемы с переполненными мусорными контейнерами, но сейчас ситуация стабилизировалась, — сказала Катре Кивисаар. — Таллиннский центр отходов рекомендует, если количество отходов увеличилось, заказать дополнительный контейнер или же вдобавок к обычному графику вывоза мусора заказать дополнительное опорожнение контейнеров”.
По словам Кивисаар, в большинстве случаев в спальных районах Таллинна обеспечен доступ мусоровозов к контейнерам, но бывают ситуации, когда мусорные баки сложно опустошить.
Центр отходов просит автовладельцев парковать свои машины таким образом, чтобы обеспечить мусоровозам доступ к контейнерам квартирных товариществ; владельцев частной недвижимости просят обеспечить доступ в оговоренное графиком вывоза мусора время. Таким образом можно избежать недопонимания и дополнительных счетов, возникающих по причине ”пустой” поездки.
Таллиннский центр отходов забирает также и крупногабаритный мусор — как от квартирных товариществ, так и от владельцев частной собственности, для этого нужно написать письмо и отправить его по электронной почте info@prugi.ee или позвонить по телефону 616 4000. Крупным квартирным товариществам рекомендуется заказывать вывоз крупногабаритного мусора раз в четыре или восемь недель. А жителей домов еще раз просят сортировать свои отходы — таким образом большая часть может отправиться на вторичную переработку.
С началом весенней уборки количество отходов существенно возросло. Жители Таллинна могут привозить собранный мусор на станции приема отходов Пальяссааре, Пяэскюла, Рахумяэ и Пярнамяэ. По рабочим дням станции открыты с 12 до 20 часов, по выходным — с 10 до 18 часов. Раз в неделю все станции закрыты на внутреннюю уборку, точная информация на сайте www.jaatmejaam.ee. 1 мая, в государственный праздник, все таллиннские станции приема отходов закрыты.
Поскольку сейчас начался сезон смены покрышек, стоит иметь в виду, что станции по сбору отходов бесплатно принимают от населения до 8 покрышек. В последние выходные на станциях приема отходов возникли очереди, особенно в период с 12 до 15 часов.
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