Таллиннские соцдемы в общественном транспорте поздравили народ с Новым годом
Члены таллиннского округа Социал-демократической партии сегодня утром поздравили пассажиров общественного транспорта в различных частях города с праздником и пожелали жителям столицы счастливого и успешного нового года, сообщает пресс-служба партии.
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