Таллиннские соцдемы в общественном транспорте поздравили народ с Новым годом

”Удовольствие от красивой погоды и хорошие эмоции от общения с людьми –идеальное начало нового года! Искренне желаем всем жителям Эстонии очень позитивного нового года”, — сказал депутат Рийгикогу Раймонд Кальюлайд, баллотирующийся на пост председателя таллиннского округа социал-демократов.

Вместе с Раймондом Кальюлайдом жителей Таллинна с Новым годом также поздравили нынешний председатель округа Райнер Вакра, заместитель председателя Марис Сильд и руководитель ласнамяэского отделения Кирилл Клаус.