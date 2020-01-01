01.01.2020, 15:55

Таллиннские соцдемы в общественном транспорте поздравили народ с Новым годом


EST
Таллиннские соцдемы в общественном транспорте поздравили народ с Новым годом
SDE

Члены таллиннского округа Социал-демократической партии сегодня утром поздравили пассажиров общественного транспорта в различных частях города с праздником и пожелали жителям столицы счастливого и успешного нового года, сообщает пресс-служба партии.

”Удовольствие от красивой погоды и хорошие эмоции от общения с людьми –идеальное начало нового года! Искренне желаем всем жителям Эстонии очень позитивного нового года”, — сказал депутат Рийгикогу Раймонд Кальюлайд, баллотирующийся на пост председателя таллиннского округа социал-демократов.

Вместе с Раймондом Кальюлайдом жителей Таллинна с Новым годом также поздравили нынешний председатель округа Райнер Вакра, заместитель председателя Марис Сильд и руководитель ласнамяэского отделения Кирилл Клаус.

Читайте также: