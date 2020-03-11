Таллиннские соцдемы: город должен делать намного больше для предотвращения распространения коронавируса

1) Со всей серьезностью отнестись к возможности введения карантина и избегания массовых мероприятий. Прежде, чем проводить любое публичное мероприятие, нужно взвесить, насколько оно необходимо, можно ли его перенести и т.д. Например, насколько велик риск совместного посещения пожилыми людьми кинотеатра и т.д. Мэрия должна быть готова реагировать оперативно.
2) Дезинфекция. Нужно регулярно дезинфицировать общественный транспорт, образовательные и любые публичные учреждения, дома попечения и дневные центры. Места большого скопления людей, в том числе пожилых, должны находиться под особым наблюдением.
3) Уменьшение контактов с людьми. Если есть возможность перевести учебный процесс в интернет, это стоит сделать. Закрытие школьных зданий — это очень серьезный шаг, но он уменьшит вероятность того, что из-за одной заболевшей семьи могут заразиться сотни людей и в свою очередь тоже стать переносчиками инфекции. Пожилым нужно доставлять еду (в том числе горячую) на дом, чтобы сократить их контакты с возможными больными. В самой серьезной группе риска находятся те, кому за 80, так что необходимо защитить их при помощи бесконтактной курьерской службы. Средства на это можно найти в резервных фондах частей города.
4) Минимизация экономических рисков и защиты работников. Даже если медицинские риски и не реализуются, социальное и экономическое влияние практически неизбежно. Необходимо выработать экономические меры, предложить временную поддержку туристическому и гостиничному секторам, а, возможно, и предприятиям транспортной сферы и стартапам, поскольку под угрозой могут оказаться и очень эффективные фирмы. Таллинн, на долю которого приходится более половины ВВП Эстонии, должен сам показать пример и защитить интересы своих предприятий и работников, требуя того же и от государства.
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