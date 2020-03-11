Таллиннские соцдемы: город должен делать намного больше для предотвращения распространения коронавируса

По словам лидера таллиннского округа партии Раймонда Кальюлайда, у социал-демократов четыре конкретных предложения к мэрии.

”Вспышка коронавируса — это не просто медицинский кризис. Если мы хотим предотвратить дальнейшее распространение вируса в стране, то необходимо принять политические, экономические и социальные меры. Таллинн как крупнейшее по территории и населению местное самоуправление не может оставаться пассивным и ждать от государства распоряжений и указаний. Наоборот: Таллинн должен и со своей стороны разработать меры по предотвращению распространения вируса”, — отметил Раймонд Кальюлайд.

”Успеха в борьбе с вирусом добились те страны и города, которые начали действовать без промедления и решительно. Тайвань смог предотвратить распространение. Были введены ограничения на поездки, проводилась дезинфекция в публичных местах, проверялась температура тела. И всё это было сделано до того, как число зараженных достигло десяти человек. Тайвань сразу же закрыл школы и детские сады. Гонконг и Сингапур также предприняли серьезные профилактические шаги”, — сказал он.

По словам Кальюлайда, Таллинн может делать намного больше для нераспространения коронавируса. Социал-демократы на фоне стремительно меняющейся ситуации в Европе и по соседству с Эстонией не считают принятые городской кризисной комиссией решения достаточными и поэтому вносят мэрии четыре предложения: