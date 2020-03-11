11.03.2020, 09:55

Таллиннские соцдемы: город должен делать намного больше для предотвращения распространения коронавируса

 (2)
EST
Kristiine Gümnaasiumi desinfitseerimine
Kristiine Gümnaasiumi desinfitseerimineFoto: Tiit Blaat

Столичный округ Социал-демократической партии и фракция социал-демократов в городском собрании Таллинна в совместном заявлении требуют от мэрии значительно более решительных действий по предотвращению распространения коронавируса, сообщается в пресс-релизе партии.

По словам лидера таллиннского округа партии Раймонда Кальюлайда, у социал-демократов четыре конкретных предложения к мэрии.

”Вспышка коронавируса — это не просто медицинский кризис. Если мы хотим предотвратить дальнейшее распространение вируса в стране, то необходимо принять политические, экономические и социальные меры. Таллинн как крупнейшее по территории и населению местное самоуправление не может оставаться пассивным и ждать от государства распоряжений и указаний. Наоборот: Таллинн должен и со своей стороны разработать меры по предотвращению распространения вируса”, — отметил Раймонд Кальюлайд.

Читайте также:

”Успеха в борьбе с вирусом добились те страны и города, которые начали действовать без промедления и решительно. Тайвань смог предотвратить распространение. Были введены ограничения на поездки, проводилась дезинфекция в публичных местах, проверялась температура тела. И всё это было сделано до того, как число зараженных достигло десяти человек. Тайвань сразу же закрыл школы и детские сады. Гонконг и Сингапур также предприняли серьезные профилактические шаги”, — сказал он.

По словам Кальюлайда, Таллинн может делать намного больше для нераспространения коронавируса. Социал-демократы на фоне стремительно меняющейся ситуации в Европе и по соседству с Эстонией не считают принятые городской кризисной комиссией решения достаточными и поэтому вносят мэрии четыре предложения:

1) Со всей серьезностью отнестись к возможности введения карантина и избегания массовых мероприятий. Прежде, чем проводить любое публичное мероприятие, нужно взвесить, насколько оно необходимо, можно ли его перенести и т.д. Например, насколько велик риск совместного посещения пожилыми людьми кинотеатра и т.д. Мэрия должна быть готова реагировать оперативно.
2) Дезинфекция. Нужно регулярно дезинфицировать общественный транспорт, образовательные и любые публичные учреждения, дома попечения и дневные центры. Места большого скопления людей, в том числе пожилых, должны находиться под особым наблюдением.
3) Уменьшение контактов с людьми. Если есть возможность перевести учебный процесс в интернет, это стоит сделать. Закрытие школьных зданий — это очень серьезный шаг, но он уменьшит вероятность того, что из-за одной заболевшей семьи могут заразиться сотни людей и в свою очередь тоже стать переносчиками инфекции. Пожилым нужно доставлять еду (в том числе горячую) на дом, чтобы сократить их контакты с возможными больными. В самой серьезной группе риска находятся те, кому за 80, так что необходимо защитить их при помощи бесконтактной курьерской службы. Средства на это можно найти в резервных фондах частей города.
4) Минимизация экономических рисков и защиты работников. Даже если медицинские риски и не реализуются, социальное и экономическое влияние практически неизбежно. Необходимо выработать экономические меры, предложить временную поддержку туристическому и гостиничному секторам, а, возможно, и предприятиям транспортной сферы и стартапам, поскольку под угрозой могут оказаться и очень эффективные фирмы. Таллинн, на долю которого приходится более половины ВВП Эстонии, должен сам показать пример и защитить интересы своих предприятий и работников, требуя того же и от государства.

Читайте также: