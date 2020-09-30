Таллиннские школы по интересам не будут выставлять счета за пропущенные из-за самоизоляции уроки

”Школы по интересам не будут выставлять счета за обучение, если ученик не может посещать занятия по причине того, что он находится на самоизоляции, обусловленной распространением коронавируса, — отметил вице-мэр Вадим Белобровцев. — Ранее аналогичный порядок был введен в детских садах, где также не взимается плата за недополученные услуги. Я считаю, что введение подобного принципа в школах по интересам является целесообразным”.

Освобождение от оплаты за занятия в школе по интересам предоставляется на основании заявления родителя, и утверждается приказом директора школы по интересам.

Родители детей, посещающих муниципальные дошкольные учебные заведения, освобождаются от платы за место, если ввиду эпидемиологической ситуации закрыто учреждение или группа, которую посещает ребенок. Заявление не требуется. Освобождение предоставляется на период, пока закрыто учебное заведение или группа.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!