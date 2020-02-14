Таллиннские школы незаконно требуют деньги за оформление ученических билетов

Таллиннская гимназия Куристику, Таллиннская Мустамяэская гуманитарная гимназия, Таллиннский линнамяэский русский лицей, Гимназия Густава Адольфа и Таллиннская 21-я школа. Это лишь некоторые примеры школ, которые до сих пор требует с учеников деньги за ученический билет. Цена вместе с НСО достигает 4,2 евро, а в некоторых случаях и больше. Мэр ТаллиннаМихаил Кылварт должен решить вопрос в течение 1,5 месяца.
Как правило, плата взимается при переоформления ученического билета — если он был утерян. Но в некоторых случаях школы взимали плату за продление билета.
По оценке канцлера права Юле Мадизе, тем самым нарушается 59 Статья Закона об основной школе и гимназии. В связи с этим она попросила мэра Таллинна Михаила Кылварта, чтобы столичные школы пересмотрели практику выдачи ученических билетов.
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