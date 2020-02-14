Таллиннские школы незаконно требуют деньги за оформление ученических билетов

Канцлер права, Таллиннский Департамент образования и Министерство образования и науки считают, что школа не имеет права взимать плату за ученический билет.

Как правило, плата взимается при переоформления ученического билета — если он был утерян. Но в некоторых случаях школы взимали плату за продление билета.

По оценке канцлера права Юле Мадизе, тем самым нарушается 59 Статья Закона об основной школе и гимназии. В связи с этим она попросила мэра Таллинна Михаила Кылварта, чтобы столичные школы пересмотрели практику выдачи ученических билетов.

Мадизе считает, что ученики не должны платить за выдачу ученических билетов — вне зависимости от того, по какой причине они ходатайствуют о его получении.

Канцлер права потребовала от Кылварта решить данный вопрос до 31 марта.