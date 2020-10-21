Таллиннские школы будут придерживаться профилактических мер на протяжении двух недель после каникул

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в Эстонии одно время показывал тенденцию к снижению, однако теперь он вновь повысился, и следует сохранять бдительность.

”Во время школьных каникул семьи часто отправляются в путешествия — по Эстонии или за рубеж; люди активнее общаются с друзьями, из-за чего возрастает вероятность контакта с носителем вируса. По мнению специалистов, школьные каникулы могут быть фактором риска при распространении вируса. Мы сошлись во мнении с руководителями школ относительно того, что в течение первых двух недель новой четверти следует придерживаться мер предосторожности, в том числе правила рассредоточения, как это делалось ранее, — сказал Белобровцев. — За этот период должны проявиться возможные случаи заболевания и школы смогут своевременно предпринять действия для предотвращения распространения инфекции”.

На протяжении последующих двух недель школы будут придерживаться профилактических мер. Будет соблюдаться принцип рассредоточения и частичное дистанционное обучение. Город, в свою очередь, рекомендует школам не переводить классы на удаленное обучение более чем на одну неделю.

По словам вице-мэра, число случаев заражения уменьшается, а показатели улучшаются в том числе и из-за того, что принятые городом профилактические меры были эффективными и своевременными.

”Нынешняя ситуация не сложилась сама по себе — нам удалось достичь хороших результатов благодаря эффективным профилактическим мерам и ответственному поведению горожан, в том числе школьников и их родителей. Спустя две недели, если позволит ситуация, мы будем готовы перейти на обычный режим организации учебной работы, то есть на контактное обучение в полном объеме”, — отметил вице-мэр.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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