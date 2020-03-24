Таллиннские школьные медсестры открывают консультирование по телефону

”Центр тревоги сообщил, что очень многие дети обращаются в это заведение со своими проблемами, которые спровоцированы распространением коронавируса. Беспокоятся о семье, друзьях, спрашивают про симптомы болезни. Также перегружены инфолинии центров семейных врачей”, — рассказывает председатель правления SA Tallinna Koolitervishoid Кяди Лепп.

Руководство целевого учреждения вместе с руководителями школ пришло к решению, согласно которому школьные медсестры продолжат свою работу теперь в качестве консультантов по телефону, чтобы снизить нагрузку тех, кто находится на первой линии защиты. Помимо учащихся, школьные медсестры, являясь специалистами в области здравоохранения, могут дать советы и родителям, и педагогам.

”Консультирование начинается сразу, как школьная медсестра отправляет в школу соответствующее письмо, в котором указывает свои контактные данные и время консультирования. Школы в свою очередь сообщают об этой возможности учащимся, их родителям и учителям”, — поясняет Лепп. ”Каждая медсестра консультирует именно свою школу, но при необходимости коллеги с других школ также могут подключаться — например, в случае, если сама медсестра заболевает или же работает с большой нагрузкой в местах сбора анализа на COVID-19, которые принимают по принципу drive-in”.