Таллиннские школьные медсестры открывают консультирование по телефону

Школьные медсестры города Таллинна с сегодняшнего дня начинают консультировать по телефону свои школы, чтобы снизить нагрузку на перегруженные государственные инфолинии. Информацию о телефонных номерах школьных медсестер и времени для консультации каждое учебное заведение распространит самостоятельно.
”Центр тревоги сообщил, что очень многие дети обращаются в это заведение со своими проблемами, которые спровоцированы распространением коронавируса. Беспокоятся о семье, друзьях, спрашивают про симптомы болезни. Также перегружены инфолинии центров семейных врачей”, — рассказывает председатель правления SA Tallinna Koolitervishoid Кяди Лепп.
Руководство целевого учреждения вместе с руководителями школ пришло к решению, согласно которому школьные медсестры продолжат свою работу теперь в качестве консультантов по телефону, чтобы снизить нагрузку тех, кто находится на первой линии защиты. Помимо учащихся, школьные медсестры, являясь специалистами в области здравоохранения, могут дать советы и родителям, и педагогам.
”Консультирование начинается сразу, как школьная медсестра отправляет в школу соответствующее письмо, в котором указывает свои контактные данные и время консультирования. Школы в свою очередь сообщают об этой возможности учащимся, их родителям и учителям”, — поясняет Лепп. ”Каждая медсестра консультирует именно свою школу, но при необходимости коллеги с других школ также могут подключаться — например, в случае, если сама медсестра заболевает или же работает с большой нагрузкой в местах сбора анализа на COVID-19, которые принимают по принципу drive-in”.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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