Таллиннские школьники раз в неделю будут получать продуктовый пакет для приготовления обеда

”Результатом наших общих усилий стало то, что сейчас число учеников, получающих горячие школьные обеды, выросло до 1600 человек, — сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. — Благодарю как руководство школ, так и фирмы, занимающиеся организацией школьного питания, сумевших успешно наладить работу. Но болезнь коварна, и для того, чтобы ее побороть, нам нужно свести контакты между людьми к минимуму. Мы искали новые решения и возможности, как продолжить это столь необходимое детям начинание. Оптимальным решением стало распределение продуктовых наборов на неделю. Пакеты с продуктами будут доставлены в ближайшую к дому ребенка школу, откуда их можно забрать без лишних поездок”.

Пакеты содержат набор продуктов для приготовления обедов в течение шести дней. В этот раз в наборе черный хлеб, огурец, помидор и морковь, яблоки, бананы и апельсин, макароны, сыр, фрикадельки, суп в банке, молоко и кефир, рисовые палочки. В дальнейшем меню поменяется, чтобы растущий организм мог получать разные питательные вещества. Продукты выбирались в сотрудничестве со специалистами в области здравоохранения и организации питания.

1 апреля пакеты получат все дети, которые до этого приходили за школьным обедом. В первый раз среди детей распределят также и горячее питание, вдобавок к которому выдадут продукты на неделю. Поскольку набор может оказаться очень тяжелым, за ним лучше прийти родителю или опекуну ребенка. Детям, которые не смогут сами прийти за продуктами, их доставят на место по отдельной договоренности.