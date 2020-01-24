Таллиннские пожилые люди учились распознавать мошеннические схемы

”Как бы ни печально было об этом говорить, но причиной для инфодня послужили действия одной мошенницы, которая после отбытия наказания вновь взялась за старое и, предположительно, уже успела причинить вред нескольким людям. Чтобы предостеречь пожилых людей от мошеннических схем, мы попросили полицию рассказать о наиболее распространенных из них и научить, как можно себя от них защитить”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Сотрудники Кесклиннаского отделения полиции Лийза Мерекиви и Янно Мыйсаяэр подчеркнули в своем выступлении, что никогда нельзя подписывать документы, содержание которых до конца не понятно. Также нельзя давать деньги взаймы чужим людям. На улице не стоит доверять продавцам слишком дешевого товара, а также гадалкам. Стоит запомнить пин-код от банковской карточки и не снимать из банкомата разом большие суммы. Не стоит также пересчитывать деньги рядом с банкоматом. Полицейские советуют носить с собой наличные деньги только в необходимом количестве и внимательно следить за вещами в общественном транспорте и кафе.