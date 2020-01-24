Таллиннские пожилые люди учились распознавать мошеннические схемы
Полицейские рассказали на инфодне в Таллиннском Кесклиннаском социальном центре о самых распространенных мошеннических схемах, чтобы пожилые люди умели себя от них защищать.
Полицейские рассказали на инфодне в Таллиннском Кесклиннаском социальном центре о самых распространенных мошеннических схемах, чтобы пожилые люди умели себя от них защищать.
”Как бы ни печально было об этом говорить, но причиной для инфодня послужили действия одной мошенницы, которая после отбытия наказания вновь взялась за старое и, предположительно, уже успела причинить вред нескольким людям. Чтобы предостеречь пожилых людей от мошеннических схем, мы попросили полицию рассказать о наиболее распространенных из них и научить, как можно себя от них защитить”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
Сотрудники Кесклиннаского отделения полиции Лийза Мерекиви и Янно Мыйсаяэр подчеркнули в своем выступлении, что никогда нельзя подписывать документы, содержание которых до конца не понятно. Также нельзя давать деньги взаймы чужим людям. На улице не стоит доверять продавцам слишком дешевого товара, а также гадалкам. Стоит запомнить пин-код от банковской карточки и не снимать из банкомата разом большие суммы. Не стоит также пересчитывать деньги рядом с банкоматом. Полицейские советуют носить с собой наличные деньги только в необходимом количестве и внимательно следить за вещами в общественном транспорте и кафе.
Ранее мошенничество с недвижимостью и деньгами неоднократно наказывалось судом, в том числе отбыванием срока в тюрьме. Таким наказание стало для Лийс Хаавел, но несмотря на это, она, меняя свою внешность и имя, продолжала выманивать мошенническими способами у пожилых людей деньги и недвижимость. В последний раз она предстала перед судом под именем Элойс-Кэтрин Хаавел в 2017 году. Тогда суд приговорил ее к трем годам заключения, из которых в порядке согласительного производства она отбыла шесть месяцев. Она освободилась из тюрьмы в декабре 2017 года с условным испытательным сроком в 2,5 года.
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