Таллиннские молодежные центры работают виртуально

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, все столичные молодежные центры открыты виртуально и по-прежнему предлагают подросткам всевозможные варианты общения и совместного проведения досуга, в которых дети могут принять участие не выходя из дома.

”В нынешних условиях чрезвычайно важно, чтобы молодежь сидела дома и училась, но все же не стоит забывать и о свободном времени — молодежные центры сейчас предлагают разные возможности посредством интернета”, — сказал Вадим Белобровцев.

Работа молодежных центров осуществляется через социальные сети, например, через Фейсбук или ВКонтакте. Посредством социальных медиа можно общаться с молодежным работником, также проводятся всевозможные совместные челленджи, мастерские и тренинги. Молодежные работники дают рекомендации по вариантам заполнения досуга, играют с детьми в онлайн-игры и так далее.

”Например, можно познакомиться с культурой Японии, научиться танцевать хип-хоп, заняться изучением немецкого языка или анимации”, — приводит вице-мэр самые разные варианты запланированной работы.

Также с молодежью работают так называемые мобильные молодежные работники, в чьи задачи входит налаживание контакта с находящимися в городе подростками, информирование их о сложившейся ситуации и, конечно, об имеющихся возможностях проведения досуга.