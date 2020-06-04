Таллиннские молодежные центры летом будут работать на свежем воздухе

Вице-мэр Вадим Белобровцев сказал, что всего в Таллинне десять молодежных центров и все они летом организуют работу на свежем воздухе.

”В зависимости от возможностей центров и особенностей района занятия на свежем воздухе предлагаются от одного до пяти раз в неделю, и это как программа, рассчитанная на весь день, так и как одиночные мероприятия, — пояснил Белобровцев. — При организации мероприятий молодежные центры должны исходить из принципа доступности развлечения для молодежи, а также проводить их там, где есть подростки. Это значит, что у каждого молодежного центра может быть несколько площадок”.

Кроме того, в сотрудничестве молодежных центров Кесклинна, Ласнамяэ, Мустамяэ и Пыхья-Таллинна с Таллиннским департаментом по делам молодежи и спорта организуется летняя программа, в рамках которой для молодежи состоятся различные бесплатные мероприятия, регулярные тренировки и соревнования.

”25 июня в парке Койду состоится мини-фестиваль уличного искусства, а с 29 июня по 3 июля в спортивном парке на ул. Вильде пройдет проект суперграфики”, — отметил вице-мэр.

По словам Кристины Алексеевой, руководителя молодежного центра Кесклинна, работники молодежных центров разных районов продолжат участвовать в организованной на свежем воздухе работе с молодежью и вдобавок к уличным мероприятиям смогут организовать индивидуальную или групповую деятельность (количество участников до 10 человек) и в помещениях. Также состоятся городские лагеря, в группах которых, при соблюдении государственных требований безопасности, могут участвовать до 20 подростков.

Также молодежные центры продолжат работать и в интернете, но уже в меньшем объеме.

”За страничками молодежных центров в социальных сетях стоит следить, — сказала Кристина Алексеева. — Потому что в случае плохой погоды деятельность будет вестись на платформах социальных медиа”.

Руководитель кесклиннаского молодежного центра обращает внимание на то, что при участии в занятиях по-прежнему сохраняется правило 2+2, нужно дезинфицировать руки, а также быть здоровым.