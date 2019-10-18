Таллиннские гимназии для взрослых отмечают столетний юбилей
В этом году столетие отмечают две Таллиннские гимназии для взрослых, по этому поводу сегодня в Доме учителя состоится конференция о важности и роли в обществе обучения взрослых.
В этом году столетие отмечают две Таллиннские гимназии для взрослых, по этому поводу сегодня в Доме учителя состоится конференция о важности и роли в обществе обучения взрослых.
Вице-мэр Вадим Белобровцев отметил, что независимо от того, под какими именами в течение ста лет гимназии для взрослых существовали, и где располагались, это показывает преемственность и необходимость такой формы обучения. ”Образование для взрослых ценилось на протяжении ста лет, создавались условия, чтобы взрослые, работающие люди могли получать образование, — сказал Белобровцев.
— В последние годы все больший упор делается на идею образования длиною в жизнь, то есть на важность постоянного саморазвития и получения новых знаний. Чтобы оставаться трудоспособным как можно дольше, следует заниматься саморазвитием и повышать квалификацию. Поэтому сегодня мы можем с уверенностью сказать всем взрослым ученикам, что обучение в моде”.
Конференция ”100 лет образования для взрослых в Таллинне” начнется в 12 часов. На темы из области педагогики для взрослых выступят профессор андрагогики Таллиннского университета Лариса Йыги, руководитель отдела образования для взрослых Министерства образования и науки Терье Хайдак и другие. Будут обсуждаться прошлое и будущее образования для взрослых, история народного университета, образование для взрослых на русском языке и т.д. Модератор конференции Маргус Саар.
На конференции также будет представлен сборник ”Таллиннская Ваналиннаская гимназия для взрослых — 100”, в создании которого приняли участие бывшие и нынешние работники. Программа доступна на странице Таллиннского департамента образования.
Осенью 1919 года открылся Таллиннский колледж Таллиннского общества Народного университета, который стал основой особенного учебного заведения, появившегося в 1921 году, в котором гимназическое образование могли получать взрослые и работающие люди. Учебное заведение стало предшественником отмечающих столетий Таллиннской гимназии для взрослых и Таллиннской Ваналиннаской гимназии для взрослых.
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