Таллиннские гимназии для взрослых отмечают столетний юбилей

Вице-мэр Вадим Белобровцев отметил, что независимо от того, под какими именами в течение ста лет гимназии для взрослых существовали, и где располагались, это показывает преемственность и необходимость такой формы обучения. ”Образование для взрослых ценилось на протяжении ста лет, создавались условия, чтобы взрослые, работающие люди могли получать образование, — сказал Белобровцев.

— В последние годы все больший упор делается на идею образования длиною в жизнь, то есть на важность постоянного саморазвития и получения новых знаний. Чтобы оставаться трудоспособным как можно дольше, следует заниматься саморазвитием и повышать квалификацию. Поэтому сегодня мы можем с уверенностью сказать всем взрослым ученикам, что обучение в моде”.

Конференция ”100 лет образования для взрослых в Таллинне” начнется в 12 часов. На темы из области педагогики для взрослых выступят профессор андрагогики Таллиннского университета Лариса Йыги, руководитель отдела образования для взрослых Министерства образования и науки Терье Хайдак и другие. Будут обсуждаться прошлое и будущее образования для взрослых, история народного университета, образование для взрослых на русском языке и т.д. Модератор конференции Маргус Саар.