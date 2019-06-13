Таллиннские добровольные морские спасатели собирают деньги на катер

«Спасателям очень необходим новый катер, так как старому уже 35 лет, и он уже не способен выполнять все задания. Кроме этого, к базе спасателей в Ванасадам прибавился спасательный пункт в порту Какумяэ, который покрывает Копли и Какумяэ. Поэтому, когда весной добровольные морские спасатели обратились к нам за помощью, у нас не было сомнений, что им нужно помочь. Спасатели самостоятельно собрали половину суммы, однако для покупки необходимого оборудования не хватает еще 20 000 евро», - сказал старейшин района Кесклинн Владимир Свет.

Таллиннская добровольная служба морского спасения была создана четыре года назад и стала самым большим объединением добровольных морских спасателей в Эстонии. Служба помогла около 250 попавшим в беду в море людям. Служба использует для спасения катер Atlantic 21, построенный в 1985 году.

«Поскольку пляжи и море становятся все более популярными местами для проведения досуга, нам нужно больше думать о безопасности на море», - добавил Свет.