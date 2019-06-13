Таллиннские добровольные морские спасатели собирают деньги на катер

Управа района Кесклинн получила от районного собрания одобрение на выделение из резервного фонда 2500 евро Таллиннским добровольным морским спасателям на приобретение спасательного катера.
«Спасателям очень необходим новый катер, так как старому уже 35 лет, и он уже не способен выполнять все задания. Кроме этого, к базе спасателей в Ванасадам прибавился спасательный пункт в порту Какумяэ, который покрывает Копли и Какумяэ. Поэтому, когда весной добровольные морские спасатели обратились к нам за помощью, у нас не было сомнений, что им нужно помочь. Спасатели самостоятельно собрали половину суммы, однако для покупки необходимого оборудования не хватает еще 20 000 евро», - сказал старейшин района Кесклинн Владимир Свет.
Таллиннская добровольная служба морского спасения была создана четыре года назад и стала самым большим объединением добровольных морских спасателей в Эстонии. Служба помогла около 250 попавшим в беду в море людям. Служба использует для спасения катер Atlantic 21, построенный в 1985 году.
«Поскольку пляжи и море становятся все более популярными местами для проведения досуга, нам нужно больше думать о безопасности на море», - добавил Свет.
Спасатели, кроме поддержки Управы района Кесклинн, надеются на помощь жителей Эстонии. Деньги на покупку катера можно перевести на счет службы Tallinna Vabatahtliku Merepääste EE141010220238340221, отметив в пояснении Atlantic 75.
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