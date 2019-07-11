Таллиннские дни моря: "Завод изобретений PROTO" приглашает на бесплатные экскурсии и детские мастерские

Для взрослых пройдут экскурсии, посвященные истории Литейного цеха Ноблесснера и будущему ”Завода изобретений PROTO”, который откроет свои двери для публики в конце октября. Cудоверфь Ноблесснера была основана в 1912 году двумя предпринимателями из Санкт-Петербурга — Эммануилом Нобелем, крупнейшим нефтепромышленником Европы, и Артуром Лесснером. На судоверфи Ноблесснера было произведено 12 субмарин, что делало ее самым значимым заводом Российской Империи по строительству подводных лодок. После Второй мировой войны верфь в основном занималась ремонтом и реконструкцией кораблей российского военно-морского флота. Экскурсии пройдут 13 и 14 июля в 12:00, 13:00 (на русском языке), 14:00, 15:00 и 16:00. Участие бесплатное и регистрация не требуется! Собираемся перед главным входом PROTO, на площади квартала Ноблесснера.

Новый центр досуга ”Завод изобретений PROTO” откроет двери 19 октября. Здесь будет создано пространство, где каждый сможет почувствовать себя ученым. Новый музей, технопарк и игровой центр с виртуальной реальностью расскажет об истории изобретения подводных лодок, авиационных двигателей, автомобилей, об экспериментах от электричества до фотографии в максимально интерактивной и реалистичной форме.