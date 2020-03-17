Таллиннские детские сады остаются открытыми

”Мы считаем важным, чтобы родители, работа которых имеет жизненно важное значение, были уверены, что об их детях позаботятся, при необходимости также в круглосуточном режиме, — сказал вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев. — Организация труда в детских садах может быть скорректирована, но на данный момент все готовы принимать детей. Мы также готовы отреагировать, если возникнет необходимость закрыть какую-либо группу или даже весь детский сад, но одновременного закрытия всех детских садов не будет”.

Во избежание распространения заболевания, детские сады при организации рабочего процесса должны учитывать ограничения, разработанные министерством образования и науки. Среди прочего, детей должны передавать вне помещений детского сада и не допускать людей с какими бы то ни было симптомами заболеваний.