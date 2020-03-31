31.03.2020, 13:57

Таллиннские больницы и органы социального обеспечения получат дополнительные хирургические защитные маски


EST
Linnas 25.03.2020
Foto: Andres Putting

Заказанные Таллинном 300 000 хирургических защитных масок прибыли, и город начал распределять их среди столичных больниц, органов социального обеспечения, управ районов города и городских учреждений.

Как подчеркнул мэр Таллинна Михаил Кылварт, город начал заниматься заказом средств личной защиты уже в начале марта, поэтому заказ прибыл уже сейчас.

”Наша задача — обеспечить запас хирургических масок в Восточно-Таллиннской Центральной больнице, Западно-Таллиннской Центральной больнице, Таллиннской детской больнице, а также скорой помощи как минимум до начала мая, или же до конца действия объявленного сейчас чрезвычайного положения, — пояснил Михаил Кылварт. — Конечно, при необходимости можем распределить маски и среди учреждений, но нашим приоритетом остается снабжение защитными средствами работников больниц и органов социального обеспечения. Тут стоит поблагодарить нашего партнера и поставщика — Decora AS, который смог в это трудное время быстро выполнить наш заказ”.

Заказанные защитные маски будут распределены также среди социальных работников, чиновников Муниципальной полиции, работников Ируского дома призрения, Таллиннского детского дома, опорных центров, социальных центров, социальных домов и Таллиннского центра социального обеспечения. Также город распределит среди учреждений респираторы из имеющихся запасов.

Вдобавок город заказал медицинские визиры (щитки) для защиты лица, которые предназначены для социальных работников, социальных работников, оказывающих услугу ухода на дому и т.д. Медицинские визиры предпочтительны по той причине, что их можно использовать повторно, если как следует продезинфицировать и очистить.

Часть заказанных городом средств личной защиты, в том числе респираторы, в Эстонию еще не прибыла, и город ищет возможности поставки дополнительной партии этих средств.

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