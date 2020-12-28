Таллиннские библиотеки в период ограничений сохранят ряд услуг

Библиотеки будут работать с учетом требований безопасности. Чтобы сохранить доступность библиотечных услуг и во время повышенной эпидемиологической опасности, читателям будут предложены возможности бесконтактных выдачи и возврата изданий.

Читателям рекомендуется как можно больше пользоваться интернет-услугами. Помимо ответов на запросы, сотрудники библиотеки будут готовы по телефону или Skype почитать детям книги, а пожилым — газеты.

Чтобы сократить время пребывания в библиотеке и, тем самым, снизить количество контактов, есть возможность предварительно заказать издания и получить их на месте в часы работы библиотеки бесконтактным способом. В часы работы библиотеки таким же образом — без участия сотрудника библиотеки — можно и вернуть издания. Взрослые читатели могут заказывать издания в посылочный автомат, однако расходы на отправку издания несет заказчик.

В библиотеке сохранится возможность чтения периодических изданий и использования мест для работы за компьютером, однако с некоторыми ограничениями: нельзя использовать компьютер в развлекательных целях, а при чтении газет следует сохранять дистанцию. Поскольку, согласно новым ограничениям, в помещениях запрещено заниматься молодежной работой, деятельностью и образованием по интересам, а также проводить курсы повышения квалификации, все организованные библиотеками занятия будут проводиться через интернет или на свежем воздухе при соблюдении ограничений, касаемых размера группы. Помимо этого, в данный момент на месте нет возможности играть в настольные и видеоигры, однако настольные игры можно взять напрокат.

Дополнительная информация об услугах и распорядке работы библиотек здесь.