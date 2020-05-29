Таллиннские бани открываются 1 июня. Но не без ограничений
В понедельник, 1 июня, открываются общественные бани Таллинна. В банях будут действовать определенные ограничения, в том числе и правило 2+2.
В понедельник, 1 июня, открываются общественные бани Таллинна. В банях будут действовать определенные ограничения, в том числе и правило 2+2.
По словам вице-мэра Эхи Вырк, бани готовы к открытию.
”Для клиентов установлены средства для дезинфекции рук и размещены плакаты, призывающие соблюдать правило 2+2”, — сказала Вырк, отметив, что особое внимание уделяется интенсивной уборке помещений общего пользования, поскольку вирус может оставаться на зараженной контактной поверхности.
Вице-мэр добавила, что в общественных банях действует ограничение на продолжительность пребывания. К тому же, в банях проводится ежедневная основательная уборка, в том числе и мойка полов. Повышенное внимание уделяется очистке и дезинфекции рабочих помещений, стен и прилавков.
Количество посетителей зависит от размера помещения. К примеру, в женской бане Рауа могут одновременно находиться до пяти человек, а в мужской бане — до десяти человек. В почасовой бане могут одновременно находиться два человека. Поскольку количественное ограничение не распространяется на семьи, то в случае, если посетителей более двух, им нужно будет доказать администратору, что они являются семьей.
Кабинки для переодевания в бане Туулемаа будут открыты через одну — с целью ограничения количества посетителей. В мужской раздевалке смогут находиться не более десяти, а в женской — не более шести человек. Для того, чтобы обеспечить соблюдение правила 2+2, в душевых бани Туулемаа закрыты кабинки, расположенные рядом.
В расположенной в районе Нымме бане Валдеку смогут одновременно находиться 14 человек — семь мужчин и семь женщин. Максимальная продолжительность нахождения в помещениях бани — два часа.
В Ласнамяэской эко-бане будут использоваться только четные номера шкафчиков для одежды, что позволяет соблюдать правило о заполняемости в 50%. В общей сложности будет использоваться 16 шкафов.
Начиная с 1 июня общественные бани Таллинна открыты:
Баня Рауа
Пн — Вс: 11–21
Баня Туулемаа
Пн, Вт, Пт, Сб: 12–18
Баня Валдеку
Пн, Вт, Чт, Пт: 15–22
Ср, Сб: 11–22
Вс: 14–22
Ласнамяэская эко-баня
Пн — Чт: 11–20
Пт — Вс: 12–21
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