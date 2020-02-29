Таллиннские аптекари: еще месяц назад все защитные маски раскупили китайцы

"Я уже в течение месяца не видела защитных масок, — сказала провизор аптеки Benu, расположенной рядом с Таллиннским Университетом. — Китайцы раскупили их пачками еще месяц назад".

Одну и ту же историю рассказывают и в других столичных аптеках: маски раскупили азиаты.

После того, как местные СМИ сообщили о том, что в Эстонии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом, из аптек, расположенных на Нарвском шоссе и рядом с перекрестком Виру, со скоростью света исчезли средства дезинфекции.

"Средства дезинфекции для рук раскупили за день", — сказал один из провизоров. На складе на данный момент тоже нет средств дезинфекции, новый товар привезут лишь в понедельник, 2 марта.