Таллиннская улица Херне закрывается для транспорта

Со 2 по 9 мая в рамках реконструкции улицы Херне будут проводиться работы по асфальтированию проезжей части и велосипедно-пешеходной дорожки. В связи с этим улица будет закрыта для движения транспорта, кроме транспортных средств живущих на ней.
Доступ к домам 1-14 по улице Магазини будет обеспечиваться путем двустороннего движения на участке этой улицы между улицами Херне и Рави, к домам № 20 и большей нумерации можно будет подъехать в объезд по улицам Ыпетаяте, Оа и Пухке.
Работы по реконструкции улицы Херне должны закончиться к 15 мая.