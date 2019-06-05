Таллиннская спецкомиссия не одобрила предложение Кросса назвать улицу в честь Немцова(4)
Таллинская комиссия по топонимике не поддержала предложение Ээрика-Нийлеса Кросса о переименовании небольшой площади Большой гильдии (Suurgildi plats) в Старом городе в площадь имени Бориса Немцова, сочтя более целесообразным сохранение исторического названия.
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