05.06.2019, 12:31

Таллиннская спецкомиссия не одобрила предложение Кросса назвать улицу в честь Немцова

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rus.delfi.ee
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Таллиннская спецкомиссия не одобрила предложение Кросса назвать улицу в честь Немцова
TallinnFoto: Martin Dremljuga

Таллинская комиссия по топонимике не поддержала предложение Ээрика-Нийлеса Кросса о переименовании небольшой площади Большой гильдии (Suurgildi plats) в Старом городе в площадь имени Бориса Немцова, сочтя более целесообразным сохранение исторического названия.

"В Таллинне с 1987 года, когда после полувекового перерыва началось упорядочение названий улиц и других топонимов, выбор названий обусловлен четкими принципами, — пояснил заместитель председателя комиссии Ивари Раннамаа. — Мы отдаем предпочтение историческим названиям.

Во-вторых, мы стараемся деполитизировать топонимику. И уж не давать названия в память людей, у которых не было с Таллинном конкретно ничего общего".

Название Суургильди плац было утверждено в 1989 году, причем исходным послужило решение о восстановлении исторических названий.

Комиссия считает, что имя Бориса Немцова можно увековечить и другим способом, например, установить мемориальную доску или провести мемориальную конференцию.

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