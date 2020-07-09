Таллиннская скорая помощь открывает новый опорный пункт
Завтра, 10 июля, в 11.00 Таллиннская скорая помощь откроет новый опорный пункт в Пыхья-Таллинне, по адресу Мануфактуури, 5 (Копли, 35).
Завтра, 10 июля, в 11.00 Таллиннская скорая помощь откроет новый опорный пункт в Пыхья-Таллинне, по адресу Мануфактуури, 5 (Копли, 35).
Наряду с открытием нового опорного пункта Таллиннская скорая помощь получит восемь новых автомобилей скорой помощи, в которых впервые будут использоваться возможности телемедицины.
В новом опорном пункте будут круглосуточно дежурить до 16 человек. Предусмотрено помещение для дополнительного подразделения, что позволит задействовать дополнительные ресурсы в случае внезапно возросшей нагрузки. Таллинн поддержал приведение опорного пункта в соответствие с потребностями скорой помощи 50 000 евро.
Новые автомобили скорой помощи предназначены для оказания медицинской помощи пациентам в тяжелом и сверхтяжелом состоянии. По сути, автомобиль скорой помощи — это мобильная палата интенсивной терапии. Этим летом Таллиннская скорая помощь присоединится к системе телемедицины, что позволит сестринским бригадам получать консультации врачей-специалистов непосредственно на месте оказания помощи.
В восьми опорных пунктах Таллиннской скорой помощи круглосуточно в три смены работают около 500 врачей, медсестер и парамедиков. Таллиннская скорая помощь — подведомственное учреждение столичного Департамента социальных дел и здравоохранения, которое, являясь предприятием по оказанию неотложной медицинской помощи с самым большим количеством пациентов, обслуживает около 100 000 вызовов в год.
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