Таллиннская скорая помощь: каждые 20 минут поступает вызов, связанный с COVID-19(15)
Таллиннская скорая помощь активизировала все свои мощности, поскольку почти каждые 20 минут поступают вызовы, связанные с коронавирусом, сообщает rusERR.
Таллиннская скорая помощь активизировала все свои мощности, поскольку почти каждые 20 минут поступают вызовы, связанные с коронавирусом, сообщает rusERR.
"Две последние недели мы работаем на полную мощность и задействовали половину снаряжения из запасов на случай катастроф", — пояснил главный врач службы Tallinna Kiirabi Рауль Адлас, добавив, что очереди из машин скорой помощи у приемного покоя отделения экстренной медицины (ЕМО) не редкость.
"Нагрузка исключительно высокая. Очереди машин скорой помощи перед приемным отделением ЕМО возникают потому, что пациентов, которых привозят, не всегда возможно сразу поместить в больницу. Им приходится ждать в машине скорой помощи до тех пор, пока медицинские штабы не отыщут место в какой-нибудь из больниц в Эстонии. До этого медики оказывают пациентам помощь прямо в машине", — пояснил Адлас.
По его словам, нередки случаи, когда, например, доставленного в ЕМО в Мустамяэ пациента готова принять больница совсем в другом городе Эстонии, и тогда машина скорой помощи разворачивается и отправляется из Таллинна в Рапла, Хаапсалу или Пярну. "На прошлой неделе у нас таких поездок было 14", — сообщил Адлас.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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