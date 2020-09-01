Таллиннская школа русской культуры ждет новых учеников

Молодые торопят время и с надеждой смотрят в будущее, о котором пока ничего не известно. И только эрудированные взрослые могут заинтересовать их прошлым, в котором есть ответы на многие вопросы и бесценный опыт, полезный для выбора перспективы и для предстоящей жизни.

Если из всех граней родной культуры ваш подросток хорошо владеет разве что русским устным, смело направляйте его на новую программу Таллиннской школы русской культуры!

Бесплатные дополнительные уроки родного языка и культуры проводятся в свободной, интересной форме увлеченными и знающими людьми.

Осенью школа подготовила для юных новую, разнообразную и насыщенную программу, где их будет ждать:

- знакомство с самыми известными писателями и литературными произведениями XX века;

- увлекательные молодёжные квесты по знаменитым книгам;

-знакомство с творчеством русских художников-сюрреалистов;

- занятия по национальной кухне с участием в мастерских по росписи пряников;

- участие в мастер-классах популярных ведущих телеканала ETV+, чтобы вместе подумать над тем, как выражать себя грамотно, избавив речь от слов-паразитов, выявить слова, в которых почти все делают ошибки, а также узнать, не сболтнули ли мы чего лишнего в привычных словах и выражениях.

Эта программа будет особенно полезна для учеников с родным русским, которые учатся в школах на эстонском языке (8-12 классы).

На вводном занятии курса всех участников ждёт большой праздничный торт!

Приглашаем ваших детей в Таллиннскую школу русской культуры: в этом учебном году будет как никогда много интересного!

Занятия в Старом городе по вторникам в вечернее время.

Информация и регистрация до 29 сентября по электронной почте: ljagu.roman@gmail.com