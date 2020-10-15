15.10.2020, 11:28

Таллиннская русскоязычная гимназия: на стене фото посла России, директор языковым требованиям не отвечает, а город все же выделяет полмиллиона евро

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Хелийс Немсицверидзе
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Таллиннская русскоязычная гимназия: на стене фото посла России, директор языковым требованиям не отвечает, а город все же выделяет полмиллиона евро
Raepress

Директор Таллиннского линнамяэского русского лицея за многие годы так и не смог сдать экзамен по эстонскому языку на требуемую категорию. К тому же в школьной галерее висят фотографии посла России в ЭР, директора российского музея, а также Нарвского православного епископа Лазаря.

Три года назад находившийся тогда в должности вице-мэра Михаил Кылварт надеялся, что директор Линнамяэского русского лицея Сергей Гаранжа улучшит свой эстонский, но в конце сентября он в очередной раз не справился с экзаменом.

Руководитель Языкового департамента Ильмар Томуск сказал Delfi, что первый раз владение директором государственным языком проверили еще в 1997 году, и экзамен Гаранжа не сдал. Через год педагогу устроили повторную проверку, но она вновь закончилась для него неудачно.

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Еще тогда отделу образования Ласнамяэской части города было сделано предложение освободить директора от должности по причине недостаточного владения эстонским. Но он до сих пор, спустя 22 года, остается на своем посту и по-прежнему обещает подтянуть свой эстонский до необходимого уровня.

Всё — JOKK (часто используемая в эстонском языке аббревиатура: "juriidiliselt on kõik korrektne" — "юридически всё корректно")

В действительности, как утверждает Томуск, уже в 2005 году Гаранжа простился с постом директора. После этого он находится в должности исполняющего обязанности директора, но столичные власти, насколько известно Языковому департаменту, на протяжении 15 лет так и не провели ни одного конкурса на замещение вакантной должности.

Закон требует, чтобы руководитель учебного заведения владел языком на уровне C1. Такое же требование действует и для заместителей директоров школ. Исходя из Закона о языке, Языковой департамент, в случае несоответствия работника языковым требованиям, вправе сделать предписание, выписать штраф и внести предложение об освобождении от должности.

Всё это Языковой департамент и сделал.

Томуск перечислил, что владение Гаранжой государственным языком проверялось в 2000, 2004 2015-2019 годах. Педагога оштрафовали на 6000 крон (2004) и 3160 евро (600 евро в 2015 и 640 евро в 2016-2019).

В текущем году языковая проверка должна была пройти весной, но коронавирус внес свои поправки и ее провели 23 сентября. "В ходе проверки установили, что руководитель школы не посещал курсов эстонского языка, утверждая, что занимался языком самостоятельно. Языковые инспекторы установили, что его владение эстонским по сравнению с предыдущей проверкой не улучшилось", — сообщил Томуск.

Языковой департамент сейчас выписал директору очередное предупреждение о том, что провал на новом экзамене в апреле следующего года будет означать новый штраф. Финансовые санкции будут применены и к Таллиннской горуправе за то, что власти не смогли обеспечить в школе соответствующий языковой уровень (размер штрафа — по 640 евро в год).

Один учитель выучил язык, девять — не могут

Гаранжа — не единственный работник Линнамяэского русского лицея, кого штрафуют. В сентябре инспекторов Языкового департамента ждал приятный факт: один из учителей выучил язык на требуемом уровне. На шесть сотрудников наложено денежное взыскание, в свою очередь еще у десяти учителей владение госязыком не находится на необходимом уровне B2.

Путин и посол России

Однако уровень владения эстонским — это не то, что привлекло внимание Delfi. До нас дошла информация о том, как директор по случаю начала нового учебного года лично выбрал картинку работающего в учительской телевизора.

Говорят, что Гаранжа зашел в учительскую и сказал находящимся там и краем глаза смотревшим телевизор учителям: "А теперь послушаем речь президента". И переключил телевизор на Владимира Путина, который произносил речь по случаю начала учебного года.

Мы попытались найти подтверждения этой истории, но безуспешно.

Анонимные источники испарились, когда у них попросили представить доказательства. Когда об этом спросили (конечно, на русском языке) самого директора школы, то он ответил, что никто Путина не смотрел.

Поэтому сегодня мы делаем вывод, что полученная нами информация о данном случае не соответствует истине. Но это было достаточным основанием, чтобы пойти в школу и оценить ситуацию на месте.

Уже на главном входе в школу стены украшают фотографии посла России в ЭР Александра Петрова, епископа Нарвского Лазаря, директора российского Государственного музея-заповедника Пушкина ”Михайловское” Георгия Василевича, а также еще пары российских певцов. На почетном месте находится фото мэра Михаила Кылварта.

В этом же ряду какого-либо связанного с Эстонией человека (за исключением Кылварта) нет. К примеру, фотографии президента или какой-то эстонской творческой личности во всем здании найти не удалось. Зато на одном этаже вся зона отдыха посвящена Пушкину.

Мы поинтересовались у директора, не считает ли он противоречивым то, что на почетном месте у главного входа висит фотография посла России, а, скажем, не президента. На что Гаранжа ответил, что на почетное место вывешиваются фотографии тех людей, которые посещали школу.

"К сожалению, несмотря на неоднократные приглашения президент к нам в гости не приходил, но надеемся в будущем на лучшее", — сказал он.

Ekspress Meedia
Ekspress Meedia


Ekspress Meedia


Антигосударственной деятельности нет

Выясняя у Министерства образования, есть ли у школ право вывешивать на стену всевозможные портреты и различные художественные произведения, мы получили ответ, что в школах не допускается деятельность, рекламирующая политиков или внешнюю политику.

"В школе можно рассматривать внутри- и внешнеполитические темы, но такая деятельность должна проходить с информативной целью и быть взвешенной, — сказала пресс-секретарь министерства Елена Земскова. — В Министерство образования и науки не поступали обращения в связи с тем, что в Линнамяэском русском лицее проводилась бы антигосударственная деятельность".

Городское русскоязычное целевое учреждение получает бюджетные деньги

ЦУ Таллиннский русский лице (SA Tallinna Vene Lütseum) входит в число ЦУ с участием города Таллинн. ЦУ является посредником в предоставлении русскоязычным ученикам консультативных занятий. Руководитель Линнамяэского русского лицея Сергей Гаранжа входит в руководство ЦУ с момента его создания в 2012 году. Хотя ЦУ не связано со школой, все учителя находятся по договорам поручения на зарплате ЦУ, работа идет также в школьных помещениях.

На протяжении восьми лет Таллинн стабильно выделял на поддержку работы ЦУ почти полмиллиона евро. Последняя открытая информация о деятельности ЦУ датируется 2015 годом.

Если в предложении русскоязычным школьникам дополнительных уроков нет ничего ненормального, то работа ЦУ не всегда была прозрачной. У него нет долгосрочного разрешения на деятельность. Спустя три года после учреждения, ЦУ было, наконец, зарегистрировано как частная школа по интересам с городским участием Satvel. (Sihtasutus "Tallinna Vene lütseum"- SATVeL). Из регистра городских документов выясняется, что отчеты о деятельности частной школы не утверждались уже на протяжении трех лет, но это не является законным основанием для аннулирования разрешения на деятельность.

Серп и молот

Директор Линнамяэского лицея и раньше отказывался общаться с журналистами на эстонском. К тому же в школе в 2014 году делали фото класса на фоне советской символики. А фотографии российского посла в школьной галерее являются лишь продолжением всего этого.

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