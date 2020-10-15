Таллиннская русскоязычная гимназия: на стене фото посла России, директор не говорит по-эстонски, а город все же выделяет полмиллиона евро

Три года назад находившийся тогда в должности вице-мэра Михаил Кылварт надеялся, что директор Линнамяэского русского лицея Сергей Гаранжа улучшит свой эстонский, но в конце сентября он в очередной раз не справился с экзаменом.

Руководитель Языкового департамента Ильмар Томуск сказал Delfi, что первый раз владение директором государственным языком проверили еще в 1997 году, и экзамен Гаранжа не сдал. Через год педагогу устроили повторную проверку, но он вновь закончилась для него неудачно.

Еще тогда отделу образования Ласнамяэской части города было сделано предложение освободить директора от должности по причине недостаточного владения эстонским. Но он до сих пор, спустя 22 года, остается на своем посту и по-прежнему обещает подтянуть свой эстонский до необходимого уровня.

Всё — JOKK (часто используемая в эстонском языке аббревиатура: "juriidiliselt on kõik korrektne" — "юридически всё корректно")

В действительности, как утверждает Томуск, уже в 2005 году Гаранжа простился с постом директора. После этого он находится в должности исполняющего обязанности директора, но столичные власти, насколько известно Языковому департаменту, на протяжении 15 лет так и не провели ни одного конкурса на замещение вакантной должности.

Закон требует, чтобы руководитель учебного заведения владел языком на уровне C1. Такое же требование действует и для заместителей директоров школ. Исходя из Закона о языке, Языковой департамент, в случае несоответствия работника языковым требованиям, вправе сделать предписание, выписать штраф и внести предложение об освобождении от должности.

Всё это Языковой департамент и сделал.

Томуск перечислил, что владение Гаранжой государственным языком проверялось в 2000, 2004 2015-2019 годах. Педагога оштрафовали на 6000 крон (2004) и 3160 евро (600 евро в 2015 и 640 евро в 2016-2019).

В текущем году языковая проверка должна была пройти весной, но коронавирус внес свои поправки и ее провели 23 сентября. "В ходе проверки установили, что руководитель школы не посещал курсов эстонского языка, утверждая, что занимался языком самостоятельно. Языковые инспекторы установили, что его владение эстонским по сравнению с предыдущей проверкой не улучшилось", — сообщил Томуск.