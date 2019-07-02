Таллиннская программа поддержки молодежи ”Hoog sisse” теперь доступна в Пыхья-Таллинне

В рамках программы целевой группе будут предложены различные виды активной деятельности и индивидуальная поддержка. Также программа призвана помочь молодым людям вновь вернуться к учебе или выйти на работу.

В Пыхья-Таллинне проживает порядка 7000 человек, входящих в целевую группу; 687 из них — не активны. Молодые люди, с которыми удастся связаться, на протяжении шести месяцев получат активную поддержку для поиска подходящего им места учебы или работы.

После этого специалисты будут поддерживать связь с подопечными еще шесть месяцев, чтобы те не утратили мотивацию следовать выбранному пути. Программа проводится на двух языках: эстонском и русском.

”Программа ”Hoog sisse” получила очень хорошую обратную связь в других частях Таллинна, и мы рады начать сотрудничество с Таллиннским департаментом по делам молодежи и спорта. История каждого неактивного молодого человека уникальна, поэтому в работе надо учитывать особенности каждого случая. Управа части города со своей стороны предлагает им разностороннюю поддержку”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

Программа поддержки молодежи ”Hoog sisse” финансируется из Европейского социального фонда, а также из средств центра Эстонской молодежной работы. Программа общегородская и продлится до 2021 года.