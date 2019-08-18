Таллиннская программа ”Гражданский мир” приглашает к участию в конкурсе

”Целью программы ”Гражданский мир” является развитие межнациональных отношений в Таллинне и установление более интенсивного общения представителей разных культур, — сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. — В 2019 году конкурс впервые проходит в три этапа, это позволяет ходатайствующим лучше выбрать и спланировать проведение мероприятия или другой деятельности”.

Поддержка будет оказана недоходным проектам, направленным на развитие молодежного сотрудничества и ознакомление с культурами национальных меньшинств, а также на поддержку культурных мероприятий. Срок подачи заявок — 2 сентября 2019 года.

Информация об условиях конкурса и способах подачи ходатайств доступна на странице http://www.tallinn.ee/kodurahu.

В первых двух турах конкурса были выбраны 47 проектов, общая сумма, которая была им выделена, составляет 143 710 евро.

В 2018 году было поддержано 43 проекта, что показывает заметный рост интереса по сравнению с предыдущими годами и подтверждает популярность этого конкурса.

Конкурс проектов программы ”Гражданский мир” проходит уже в двенадцатый раз.