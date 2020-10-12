Таллиннская комиссия по квартирным товариществам продолжает свою работу

По словам вице-мэра Эхи Вырк, в ходе своей работы комиссия будет помогать решать спорные вопросы без обращения в суд, поскольку причиной многих недоразумений очень часто является неправильная трактовка законодательства.

”Приступившей весной к работе комиссии быстро поступило достаточное количество заявлений, что показывает необходимость работы такого органа, — сказала Эха Вырк. — Как правило, люди обращаются в комиссию с тем, чтобы им помогли решить внутренние разногласия без требующего времени и финансов судебного разбирательства. Поэтому мы пришли к выводу, что до обращения в суд было бы разумно обратиться в такую комиссию, где можно было бы прийти к соглашению и уяснить законодательные нюансы таким образом, чтобы все стороны смогли между собой договориться и продолжить нормальное общение в квартирном товариществе”. Также вице-мэр добавила, что к работе комиссии привлечены разные городские учреждения, чтобы согласовать практику производства и в конечном итоге изменить законодательство.

Член комиссии, бывший председатель Харьюского уездного суда Хельве Сяргава сказала, что как руководство квартирных товариществ, так и члены квартирных товариществ многие годы ждали создания комиссии, подобной комиссии по разрешению трудовых споров или же комиссии по аренде, где можно было бы во внесудебном порядке по возможности быстро, без государственной пошлины и прочих расходов решить проблемы.

В прошлом году в инфозале Таллинна консультации получили около 1100 представителей квартирных товариществ, и в управе района Ласнамяэ еще 144.

Заявления, а также дополнительная информация находятся на странице Таллинна в интернете: www.tallinn.ee/korteruhistu.