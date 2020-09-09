Таллиннская горуправа утвердила в должности нового старейшину района Кесклинн

В 2019 году Хауканымм стала председателем правления Таллиннского центра муниципальных семейных врачей. С 2015 по 2019 годы Моника Хауканымм входила в XIII состав Рийгикогу. С 2010 по 2015 год Моника Хауканымм была председателем Эстонской палаты людей с ограниченными возможностями, а с 2017 года является президентом Эстонского параолимпийского комитета.

В период с 2005 по 2010 годы Хауканымм работала советником Министерства социальных дел и руководителем в области политики пожилых людей и людей с недостатками здоровья. В 1998 году Моника Хауканымм окончила Тартуский университет по специальности социальная работа.

Согласно уставу управы района Кесклинн, до назначения старейшины района горуправа заслушивает мнение районного совета. Накануне районный совет ознакомился с кандидатурой Моники Хауканымм на пост старейшины Кесклинна и единогласно поддержал ее.

Моника Хауканымм назначается на пост старейшины района Кесклинн на время действия полномочий нынешнего городского правительства.