Таллиннская горуправа утвердила расположение памятников Георгу Отсу, Константину Пятсу и Яану Кроссу

Художественное решение памятника и его установка будут определены в ходе одноэтапного конкурса, творческую задачу для конкурсантов составит Таллиннский департамент городского планирования. Организацией конкурса, переговорами о конкурсе госпоставок и реализацией идеи занимается Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства.

В качестве места расположения памятника Константину Пятсу утверждена территория Нового рынка в парке Таммсааре. Временная комиссия, созванная для определения подходящего места для памятника, пришла к выводу, что это место в парке Таммсааре находится на виду и достойно того, чтобы установить там памятник первому президенту. Расположение также подчеркнет связь Пятса с произошедшими здесь в 1905 году политическими событиями, а в находящемся рядом театре Эстония 100 лет назад при участии Константина Пятса проходили собрания, на которых планировалось провозглашение Эстонской Республики. Внешний вид памятника будет определен в ходе одноэтапного открытого конкурса, условия которого составлены Эстонским Союзом архитекторов.

В качестве подходящих мест для памятника Яану Кроссу горуправа утвердила два альтернативных расположения — угол улиц Кулласеппа и Харью, либо участок улицы Кулласеппа ближе к Ратушной площади. Окончательно место будет выбрано в ходе конкурса идей по созданию памятника. Комиссия предложила расположить памятник на улице Кулласеппа, поскольку в расположенном рядом Доме писателей находились жилые и рабочие помещения писателя.

Художественное решение памятника и его окончательное расположение будут определены в ходе одноэтапного конкурса. Задача будет сформулирована Таллиннским департаментом городского планирования, а организацией конкурса идей и последующего конкурса госпоставок, а также реализацией займется Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства.