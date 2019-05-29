Таллиннская горуправа: руководство города откажется от выплат из советов, город сэкономит 35 000 евро

”Считаю, что организация оплаты труда членов горуправы должна быть понятной и прозрачной, — сказал мэр Михаил Кылварт, комментируя внесенное предложение. — Члены горуправы должны продолжить свою работу в советах, однако представление в них интересов города должно входить в основную оплату их труда”.

Реорганизация системы оплаты труда означает уменьшение доходов членов горуправы и подразумевает значительную экономию городских средств. ”Начиная с этого года изменение системы оплаты труда означало бы экономию 35 000 евро, начиная со следующего года она составила бы более 44 000 евро”, — добавил Кылварт.

Кылварт пояснил, что город при разработке новой системы оплаты труда членов горуправы берет пример с государства. ”Организация оплаты труда должна соответствовать статусу правительства крупнейшего города Эстонии и уровню их ответственности, но при этом быть справедливой и с точки зрения горожан, — сказал Кылварт. — Оплата труда мэра города после внесенных изменений опустится ниже уровня доходов министра, которому выплачивается ежемесячно 20% от зарплаты без налогообложения на представительские расходы”.

На данный момент брутто-доход мэра Талллинна и председателя горсобрания (без учета выплат совета) составляет 5732 евро, вице-мэров — 4575 евро в месяц. В дальнейшем мэр и председатель горсобрания будут получать основную зарплату размером 6100 евро, а вице-мэры — 5200 евро. В то же время реальный доход руководителей уменьшится.