28.02.2020, 11:49

Таллиннская горуправа напоминает: крыши и тротуары необходимо очистить от снега и льда


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Katus, jää, lumi, koristamine, jääpurikas, hooldus, töömees, tööline, koristamine, maja,
Katus, jää, lumi, koristamine, jääpurikas, hooldus, töömees, tööline, koristamine, maja,Foto: Karli Saul

Таллиннская горуправа напоминает владельцам недвижимости, что для обеспечения безопасности необходимо постоянно отслеживать количество снега на крышах и своевременно очищать поверхности от снега и льда. Также необходимо чистить тротуары и обрабатывать их средствами, помогающими предотвратить скольжение.

Избыточная снежная нагрузка опаснее всего для легких стальных или деревянных строений (например, ангаров, спортивных залов, эстакад) или же отдельных частей зданий — плоских крыш, или же крыш с невысоким скатом. Также повышенная нагрузка опасна для старых амортизированных зданий.

По словам вице-мэра Таллинна Калле Кландорфа, особое внимание на крыше стоит уделять местам, имеющим разные уровни или же примыкающим к более высоким строениям. На эти участки ветер наносит много снега, причем его количество может во много раз превышать максимально допустимую на крышу снежную нагрузку.

”Стоит избегать скопления льда и снега в желобах и водостоках, поскольку это может повредить систему труб и препятствовать отводу талой или дождевой воды с крыши”, — добавил Кландорф.

Также столичные власти обращают внимание на то, что весенний снег на крышах тает быстро и всех участников движения призывают к осторожности.

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