Таллиннская горуправа хочет модернизировать территорию Старого порта

Таллинская городская управа решила представить городскому собранию проект постановления об инициировании детальной планировки территории портовых пассажирских терминалов "А" и круизного порта.
Охватываемая планировкой площадь составляет 66,12 га, большая часть которой — море. Цель планировки: создать участки, определить условия их использования и право застройки зданиями с одним подземным и не более, чем четырьмя наземными этажами.
Как рассказал вице-мэр Таллинна Андрей Новиков, детальная планировка, как предлагается, предусмотрит частичную засыпку морского дна для создания променада и строительства зданий коммерческого назначения, а также строительство третьего причала для круизных судов в соответствии с замыслом и целями общей планировки — открыть прибрежную часть города для его жителей и гостей. Он отметил, что Таллинский порт стремится вместе с городом обеспечить целостное развитие территории Старого порта, исходя из идей работы-победительницы международного конкурса о превращении этой бывшей закрытой территории и сегодняшнего пустыря в прилекательное и уютное городское пространство.
Собственник почти всей планируемой территории, кроме одной небольшой недвижимости, принадлежащей городу, — Таллинский порт. На ней расположены строения и сооружения, необходимые для обслуживания порта, в том числе А-терминал и причалы. Доступ обеспечивают улицы Кай, Садама, Логи, Румби и Вёэри.
Поскольку планируемая территория входит в охранный пояс Старого города, то застройщик обязан избегать резких контрастов в масштабах застройки и обеспечить хорошую обозримость силуэта Старого города с наиболее существенных точек.
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