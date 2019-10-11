Таллиннская частная школа обслуживания имеет опыт предоставления бесплатного обучения и создания перспектив работы в сфере обслуживания и питания. Так, в период с 2016 по 2019 год было проведено несколько успешных проектов, таких как ”Деятельное начало”, в котором приняло участие более 100 учеников в возрасте от 16 до 29 лет, и ”Молодежь в обслуживающем секторе”, в котором приняло участие более 60 учеников.

Все мотивированные учащиеся были 100% трудоустроены.

В рамках нового проекта, который стартовал 1 октября, Таллиннская частная школа обслуживания объявляет набор на бесплатное обучение по специальностям: повар, пекарь-кондитер, официант.

Пройти бесплатное обучение сможет не только молодежь, но и родитель ребенка в возрасте до 7 лет, не работающий как минимум последние 18 месяцев; не работающий и не учащийся в возрасте 50+; также обучение смогут пройти все те, кто не работал последние 6 месяцев.

Продолжительность обучения — до полугода. Язык обучения — русский.

В программу обучения входит: освоение новых знаний и навыков по специальности, изучение эстонского и английского языков. Участие в трудовом клубе с целью повышения мотивации и возвращению на современный рынок труда. Применение полученных знаний на практике позволит учащимся поближе познакомиться со специальностью и приспособиться к изменившимся условиям труда. По окончанию обучения учащиеся получат диплом, позволяющий сделать успешную карьеру во всех странах Европейского союза.

Инфочас о проекте пройдет 05 ноября в 11:00 в Таллиннской частной школе обслуживания (SA Tallinna Erateeninduskool) по адресу Сыле. 3.

Всю дополнительную информацию о проекте можно получить на сайте www.tetkool.ee или по телефону +372 545 15 999.