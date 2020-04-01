01.04.2020, 15:22

Таллиннская центральная библиотека закрыта для посетителей, но предлагает множество новых услуг


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Tallinna Keskraamatukogu
Tallinna KeskraamatukoguFoto: Vallo Kruuser

Таллиннская центральная библиотека закрыла все пункты обслуживания и подразделения библиотеки, но работа продолжается через электронные каналы связи, а при необходимости читатели могут взять книгу напрокат посредством почтового автомата.

Заказ литературы через почтовый автомат — альтернатива для тех людей, кто по разным причинам не может пользоваться электронными каналами. Заказать можно все справочники, имеющиеся в отделах обслуживания или подразделениях библиотеки. Заказ нужно представить через специальную форму в конкретный отдел обслуживания или подразделение библиотеки, за один раз можно заказать до пяти книг. Есть возможность также заказать доставку книг на дом. Необходимые рекомендации вы найдете на сайте библиотеки.

Время возврата всех взятых напрокат справочников продлевается автоматически до окончания действия режима чрезвычайного положения, а начисление пени остановлено.

Библиотека остается открытой для читателей как по телефону, так и через социальные медиа (https://keskraamatukogu.ee/infoteenindus/), также по-прежнему открыты электронные библиотеки ELLU, OverDrive и RBdigital. Для того, чтобы можно было пользоваться электронными библиотеками, необходимо зарегистрироваться здесь.

По словам директора Таллиннской центральной библиотеки Кайе Хольм, использование электронной библиотеки дает возможность получить новые впечатления от чтения, а также пополнить знания дигитального и иностранных языков.

”Мы все несем ответственность за ограничение распространения вируса и сейчас крайне важно находиться дома, — сказала Кайе Хольм. — Электронные библиотеки постоянно пополняются новыми аудио- и дигитальными книгами. Чтобы лучше ориентироваться в их ассортименте, библиотекари ежедневно добавляют свои заметки по новым книгам в читательский блог https://lugemiselamused.keskraamatukogu.ee/. А поскольку прокат книг на месте сейчас невозможен, наши электронные коллекции — ELLU и другие — все-таки дают возможность того, чтобы книги попали к людям”.

Для обслуживания клиентов во время кризиса библиотека нашла еще один новаторский путь, который был очень хорошо принят. Очень популярной стала кампания ”Читаем вслух!”. Каждый рабочий день с 10 до 16 часов библиотекари ждут звонков от детей, чтобы почитать им книги вслух. С выбором книг можно ознакомиться на детской страничке.

С этой недели библиотекари предлагают помощь и в выполнении школьных заданий (https://keskraamatukogu.ee/lasteleht/overview-rus/). Для встреч с учениками в электронной среде DISCORD создана группа под названием Tallinna Keskraamatukogu Noortekas и там в группе под названием Koolitööklubi библиотекари ждут вопросов на темы, связанные со школьной работой.

Также библиотека не забыла и о своих пожилых читателях. В Скайпе запущен кружок общения для сениоров. Чтобы стать участником клуба, достаточно в список контактов Скайп добавить пользователя Seenioride Vestlused.

Поскольку все остальные услуги библиотека предлагает читателям бесплатно, при заказе доставки книг в почтовый автомат придется оплатить лишь почтовые расходы в соответствии с прейскурантом Omniva.

Все новости об услугах Таллиннской центральной библиотеки во время кризиса можно получить на странице библиотеки www.keskraamatukogu.ee.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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