Таллиннская центральная библиотека закрыта для посетителей, но предлагает множество новых услуг

Заказ литературы через почтовый автомат — альтернатива для тех людей, кто по разным причинам не может пользоваться электронными каналами. Заказать можно все справочники, имеющиеся в отделах обслуживания или подразделениях библиотеки. Заказ нужно представить через специальную форму в конкретный отдел обслуживания или подразделение библиотеки, за один раз можно заказать до пяти книг. Есть возможность также заказать доставку книг на дом. Необходимые рекомендации вы найдете на сайте библиотеки.

Время возврата всех взятых напрокат справочников продлевается автоматически до окончания действия режима чрезвычайного положения, а начисление пени остановлено.

Библиотека остается открытой для читателей как по телефону, так и через социальные медиа (https://keskraamatukogu.ee/infoteenindus/), также по-прежнему открыты электронные библиотеки ELLU, OverDrive и RBdigital. Для того, чтобы можно было пользоваться электронными библиотеками, необходимо зарегистрироваться здесь.

По словам директора Таллиннской центральной библиотеки Кайе Хольм, использование электронной библиотеки дает возможность получить новые впечатления от чтения, а также пополнить знания дигитального и иностранных языков.