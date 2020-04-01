Таллиннская центральная библиотека закрыта для посетителей, но предлагает множество новых услуг

”Мы все несем ответственность за ограничение распространения вируса и сейчас крайне важно находиться дома, — сказала Кайе Хольм. — Электронные библиотеки постоянно пополняются новыми аудио- и дигитальными книгами. Чтобы лучше ориентироваться в их ассортименте, библиотекари ежедневно добавляют свои заметки по новым книгам в читательский блог https://lugemiselamused.keskraamatukogu.ee/. А поскольку прокат книг на месте сейчас невозможен, наши электронные коллекции — ELLU и другие — все-таки дают возможность того, чтобы книги попали к людям”.
Для обслуживания клиентов во время кризиса библиотека нашла еще один новаторский путь, который был очень хорошо принят. Очень популярной стала кампания ”Читаем вслух!”. Каждый рабочий день с 10 до 16 часов библиотекари ждут звонков от детей, чтобы почитать им книги вслух. С выбором книг можно ознакомиться на детской страничке.
С этой недели библиотекари предлагают помощь и в выполнении школьных заданий (https://keskraamatukogu.ee/lasteleht/overview-rus/). Для встреч с учениками в электронной среде DISCORD создана группа под названием Tallinna Keskraamatukogu Noortekas и там в группе под названием Koolitööklubi библиотекари ждут вопросов на темы, связанные со школьной работой.
Также библиотека не забыла и о своих пожилых читателях. В Скайпе запущен кружок общения для сениоров. Чтобы стать участником клуба, достаточно в список контактов Скайп добавить пользователя Seenioride Vestlused.
Поскольку все остальные услуги библиотека предлагает читателям бесплатно, при заказе доставки книг в почтовый автомат придется оплатить лишь почтовые расходы в соответствии с прейскурантом Omniva.
Все новости об услугах Таллиннской центральной библиотеки во время кризиса можно получить на странице библиотеки www.keskraamatukogu.ee.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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