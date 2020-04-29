29.04.2020, 09:03

Таллиннская центральная библиотека приглашает школьников и детсадовцев в гости по видеомосту

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Tallinna Keskraamatukogu
Tallinna KeskraamatukoguFoto: Vallo Kruuser

Таллиннская центральная библиотека приглашает детсадовские группы и школьные классы на поддерживающие учебную деятельность библиотечные уроки посредством интернета. Таким образом библиотекари хотят оказать помощь учителям и разнообразить дистанционное обучение. Знания можно будет получить в области литературы, природоведения, культуры и другим темам, а также поиску информации. Воспитанникам детских садов перед тихим часом будут читать сказки.

Детским садам предлагается больше десятка разных библиотечных уроков. На выбор, например, знакомство с писателями и новой литературой, алфавитом и героями книг, но также есть и другие темы: например, вместе с библиотекарем можно погрузиться в особый мир перелетных птиц или выбрать мир деревьев. Воспитанников детских садов с русским языком обучения познакомят с эстонскими детскими писателями и покажут кукольные сказки.

Для учеников начальных классов и основной школы, а также гимназистов выбор библиотечных уроков еще разнообразнее. Найдутся разнообразные темы – от научной фантастики до эстонской драматургии. Будут даны уроки выступления перед публикой; запланированы занятия на тему безопасного использования интернета. Многие занятия, кроме эстонского языка, будут проводиться также на русском или английском языках.

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Темы библиотечных занятий их краткое описание опубликованы на детской страничке сайта центральной библиотеки (на эстонском языке): https://keskraamatukogu.ee/lasteleht/raamatukogutunnid-veebis/. По желанию, можно заказать урок и на другую тему, но в этом случае следует учитывать более длительный период подготовки. Если в описании занятия не указано иное, то библиотечные уроки будут проводиться в выбранной учителем интернет-среде. По предварительной договоренности с библиотекарем учитель может уточнить время и формат занятия, а также согласовать другие организационные вопросы. Все библиотечные уроки бесплатны.

На библиотечные уроки на эстонском и английском языках можно зарегистрироваться по электронной почте laste@tln.lib.ee, на русские уроки vko@tln.lib.ee.

Таллиннская Центральная библиотека (https://keskraamatukogu.ee/ru/) продолжает читать детям книги по телефону или скайпу, а также помогает ученикам готовиться к урокам в среде DISKORD. На библиотечном канале Youtube дети под руководством библиотекарей могут научиться мастерить разные поделки из подручных средств. Ученики любого возраста найдут разнообразные книги в электронных библиотеках, которые Таллиннская центральная библиотека открыла для бесплатного пользования всем желающим. Рекомендации по детской и молодежной литературе можно найти в блоге (https://lugemiselamused-ru.keskraamatukogu.ee/)

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