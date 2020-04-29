Таллиннская центральная библиотека приглашает школьников и детсадовцев в гости по видеомосту

Детским садам предлагается больше десятка разных библиотечных уроков. На выбор, например, знакомство с писателями и новой литературой, алфавитом и героями книг, но также есть и другие темы: например, вместе с библиотекарем можно погрузиться в особый мир перелетных птиц или выбрать мир деревьев. Воспитанников детских садов с русским языком обучения познакомят с эстонскими детскими писателями и покажут кукольные сказки.

Для учеников начальных классов и основной школы, а также гимназистов выбор библиотечных уроков еще разнообразнее. Найдутся разнообразные темы – от научной фантастики до эстонской драматургии. Будут даны уроки выступления перед публикой; запланированы занятия на тему безопасного использования интернета. Многие занятия, кроме эстонского языка, будут проводиться также на русском или английском языках.

Темы библиотечных занятий их краткое описание опубликованы на детской страничке сайта центральной библиотеки (на эстонском языке): https://keskraamatukogu.ee/lasteleht/raamatukogutunnid-veebis/. По желанию, можно заказать урок и на другую тему, но в этом случае следует учитывать более длительный период подготовки. Если в описании занятия не указано иное, то библиотечные уроки будут проводиться в выбранной учителем интернет-среде. По предварительной договоренности с библиотекарем учитель может уточнить время и формат занятия, а также согласовать другие организационные вопросы. Все библиотечные уроки бесплатны.

На библиотечные уроки на эстонском и английском языках можно зарегистрироваться по электронной почте laste@tln.lib.ee, на русские уроки vko@tln.lib.ee.

Таллиннская Центральная библиотека (https://keskraamatukogu.ee/ru/) продолжает читать детям книги по телефону или скайпу, а также помогает ученикам готовиться к урокам в среде DISKORD. На библиотечном канале Youtube дети под руководством библиотекарей могут научиться мастерить разные поделки из подручных средств. Ученики любого возраста найдут разнообразные книги в электронных библиотеках, которые Таллиннская центральная библиотека открыла для бесплатного пользования всем желающим. Рекомендации по детской и молодежной литературе можно найти в блоге (https://lugemiselamused-ru.keskraamatukogu.ee/)